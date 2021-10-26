Etawah News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Fri, 25 Sep 2026 12:02 AM IST
विज्ञापन
गणेश महोत्सव पर शोभायात्रा
इटावा : प्राचीन कालीबाड़ी मंदिर में गणेश महोत्सव पर शोभायात्रा का आयोजन सुबह 10 बजे से।
इटावा : मोहल्ला पुरबियाटोला में गणेश महोत्सव पर शोभायात्रा का आयोजन सुबह 10 बजे से।
इटावा: एसडी फील्ड स्थित शिव मंदिर में गणेश महोत्सव पर शोभायात्रा का आयोजन सुबह 10 बजे से।
-- -- -- -- -- -- ---
शिविर
बकेवर : जनता डिग्री कॉलेज बकेवर में विकसित भारत के तहत नशा मुक्ति अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।
ट्रायल प्रतियोगिता
सैफई : क्षेत्र के स्टेडियम में हैंडबाल प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागियों का ट्रायल सुबह 10 बजे से।
कार्यक्रम
इटावा : भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन सुबह 10 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
बकेवर: कस्बा लखना में पुष्पश्री गेस्टहाउस में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 02 बजे से।
रामलीला
इटावा : श्रीरामलीला महोत्सव समिति के तत्वावधान में नवीन मंडी में रामजन्म, धनुष भंग व परशुराम लक्ष्मण संवाद का आयोजन रात आठ बजे से।
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
व्हाट्सएप नंबर
9528031737
विज्ञापन
इटावा : प्राचीन कालीबाड़ी मंदिर में गणेश महोत्सव पर शोभायात्रा का आयोजन सुबह 10 बजे से।
इटावा : मोहल्ला पुरबियाटोला में गणेश महोत्सव पर शोभायात्रा का आयोजन सुबह 10 बजे से।
इटावा: एसडी फील्ड स्थित शिव मंदिर में गणेश महोत्सव पर शोभायात्रा का आयोजन सुबह 10 बजे से।
शिविर
बकेवर : जनता डिग्री कॉलेज बकेवर में विकसित भारत के तहत नशा मुक्ति अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।
ट्रायल प्रतियोगिता
सैफई : क्षेत्र के स्टेडियम में हैंडबाल प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागियों का ट्रायल सुबह 10 बजे से।
कार्यक्रम
इटावा : भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन सुबह 10 बजे से।
श्रीमद्भागवत कथा
बकेवर: कस्बा लखना में पुष्पश्री गेस्टहाउस में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 02 बजे से।
रामलीला
इटावा : श्रीरामलीला महोत्सव समिति के तत्वावधान में नवीन मंडी में रामजन्म, धनुष भंग व परशुराम लक्ष्मण संवाद का आयोजन रात आठ बजे से।
व्हाट्सएप नंबर
9528031737