Etawah News: सिटी में आज

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इटावा : प्राचीन कालीबाड़ी मंदिर में गणेश महोत्सव पर शोभायात्रा का आयोजन सुबह 10 बजे से।

इटावा : मोहल्ला पुरबियाटोला में गणेश महोत्सव पर शोभायात्रा का आयोजन सुबह 10 बजे से।

इटावा: एसडी फील्ड स्थित शिव मंदिर में गणेश महोत्सव पर शोभायात्रा का आयोजन सुबह 10 बजे से।

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शिविर

बकेवर : जनता डिग्री कॉलेज बकेवर में विकसित भारत के तहत नशा मुक्ति अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।



ट्रायल प्रतियोगिता

सैफई : क्षेत्र के स्टेडियम में हैंडबाल प्रतियोगिता के लिए प्रतिभागियों का ट्रायल सुबह 10 बजे से।



कार्यक्रम

इटावा : भाजपा की ओर से सेवा संकल्प अभियान के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन सुबह 10 बजे से।

श्रीमद्भागवत कथा

बकेवर: कस्बा लखना में पुष्पश्री गेस्टहाउस में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन दोपहर 02 बजे से।



रामलीला

इटावा : श्रीरामलीला महोत्सव समिति के तत्वावधान में नवीन मंडी में रामजन्म, धनुष भंग व परशुराम लक्ष्मण संवाद का आयोजन रात आठ बजे से।



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व्हाट्सएप नंबर

9528031737

गणेश महोत्सव पर शोभायात्रा