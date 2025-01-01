फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   From Kheer-Mohan to textiles, Etawah's craftsmanship will be on display in Greater Noida.

Etawah News: खीरमोहन से टेक्सटाइल तक, ग्रेटर नोएडा में दिखेगा इटावा का हुनर

Fri, 25 Sep 2026 12:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Fri, 25 Sep 2026 12:01 AM IST
विज्ञापन
From Kheer-Mohan to textiles, Etawah's craftsmanship will be on display in Greater Noida.
फोटो 26::नोएडा में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में लगा जिले का स्टॉल। स्रोत-विभाग
इटावा। ग्रेटर नोएडा में शुक्रवार से शुरू हो रहे उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में जिले के स्थानीय उत्पादों की भी धूम रहेगी। 25 से 29 सितंबर तक चलने वाले आयोजन में जिले के पांच प्रतिभागी अलग-अलग श्रेणियों में टेक्सटाइल, हस्तशिल्प, कृषि और पारंपरिक खाद्य उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। खास बात यह है कि पहली बार ओडीओसी के तहत पुरबिया टोला के प्रसिद्ध खीरमोहन और मठे के आलू को अंतरराष्ट्रीय मंच मिलेगा।
विज्ञापन


ओडीओपी श्रेणी में उमेश कुमार बेडशीट, चादर, पिलो कवर समेत अन्य टेक्सटाइल उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। हस्तशिल्प श्रेणी में दीपक स्थानीय स्तर पर तैयार हस्तशिल्प उत्पादों के साथ संभावित खरीदारों और व्यापारिक प्रतिनिधियों से संपर्क करेंगे। एमएसएमई श्रेणी में एफपीओ से जुड़े विनीत किसानों के कृषि उत्पाद आकर्षक पैकेजिंग के साथ प्रदर्शित करेंगे। इसका उद्देश्य स्थानीय कृषि उत्पादों को बड़े बाजार और संभावित खरीदारों तक पहुंचाना है।
विज्ञापन


वहीं, ओडीओसी श्रेणी में अस्मित और शालू वर्मा पुरबिया टोला के खीरमोहन और मठे के आलू का प्रदर्शन एवं प्रचार करेंगे। उपायुक्त उद्योग आत्मदेव शर्मा ने बताया कि ट्रेड शो में पांच लाख से अधिक खरीदारों और आगंतुकों के पहुंचने की संभावना है। दिल्ली-एनसीआर समेत देश के विभिन्न हिस्सों से व्यापारिक प्रतिनिधियों और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के आने की उम्मीद है। ऐसे में जिले के उद्यमियों और किसानों को उत्पादों की ब्रांडिंग, बाजार विस्तार और संभावित निर्यात के लिए सीधे संपर्क का अवसर मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed