Etawah News: खीरमोहन से टेक्सटाइल तक, ग्रेटर नोएडा में दिखेगा इटावा का हुनर

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ओडीओपी श्रेणी में उमेश कुमार बेडशीट, चादर, पिलो कवर समेत अन्य टेक्सटाइल उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। हस्तशिल्प श्रेणी में दीपक स्थानीय स्तर पर तैयार हस्तशिल्प उत्पादों के साथ संभावित खरीदारों और व्यापारिक प्रतिनिधियों से संपर्क करेंगे। एमएसएमई श्रेणी में एफपीओ से जुड़े विनीत किसानों के कृषि उत्पाद आकर्षक पैकेजिंग के साथ प्रदर्शित करेंगे। इसका उद्देश्य स्थानीय कृषि उत्पादों को बड़े बाजार और संभावित खरीदारों तक पहुंचाना है।वहीं, ओडीओसी श्रेणी में अस्मित और शालू वर्मा पुरबिया टोला के खीरमोहन और मठे के आलू का प्रदर्शन एवं प्रचार करेंगे। उपायुक्त उद्योग आत्मदेव शर्मा ने बताया कि ट्रेड शो में पांच लाख से अधिक खरीदारों और आगंतुकों के पहुंचने की संभावना है। दिल्ली-एनसीआर समेत देश के विभिन्न हिस्सों से व्यापारिक प्रतिनिधियों और अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के आने की उम्मीद है। ऐसे में जिले के उद्यमियों और किसानों को उत्पादों की ब्रांडिंग, बाजार विस्तार और संभावित निर्यात के लिए सीधे संपर्क का अवसर मिलेगा।