Etawah News: गणेश उत्सव में रोजाना बिक रहे तीन लाख के फूल

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शहर के साबितगंज में फूलों की बड़ी मंडी है। यहां फूल विक्रेताओं की कई दुकानें है। यहां के फूल विक्रेता स्थानीय समेत आपूर्ति दिल्ली की मंडियों से हो रही है। फूल विक्रेता शहजाद ने बताया कि गणेश महोत्सव में भगवान गणपति के पुष्प शृंगार के लिए हर वर्ष फूलों की खूब मांग रहती है। हालांकि, इस बार महंगे फूलों के कारण छोटे पूजा पंडालों में फूलों की सजावट कम देखने को मिल रही है। बड़े पंडालों में ही पुष्प सज्जा पर अधिक जोर दिया जा रहा है। 10 दिन में गेंदा और गुलाब के दाम 30 रुपये बढ़ गए हैं। बाजार में अब गेंदा 150 रुपये किलो और गुलाब 200-250 किलो बिक रहा है। गणेश महोत्सव से पहले लाल गुलाब करीब 150 रुपये किलो था, जो अब बढ़कर 300 रुपये किलो हो गया है। इसी तरह चांदनी 60 से 100 रुपये और गुलमेहंदी 50 से 80 रुपये किलो हो गई है।

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इटावा। गणेश उत्सव को लेकर बाजार में फूलों और सजावटी सामग्री की मांग बढ़ गई है। सोमवार को गणेश महोत्सव व बुढ़वा मंगल को लेकर खरीदारों की भीड़ रही। फूलों की मांग बढ़ने के साथ ही थोक से लेकर फुटकर बाजार तक फूलों के दाम में उछाल आया। गेंदा 150 से 160 रुपये और गुलाब 200 से 250 रुपये किलो में बिक रहा है।