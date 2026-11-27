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सौरभ मिश्रा (45) मूल रूप से वीरपुर के रहने वाले थे और वर्तमान में परिवार के साथ अहेरीपुर में रह रहे थे। उनकी पत्नी इंद्रावखी स्थित सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं। थाना प्रभारी विपिन मलिक ने बताया कि सौरभ बृहस्पतिवार देर रात पूर्व प्रधान निवाड़ी ब्रजेश कुमार की बेटी की शादी में शामिल होकर घर लौट रहे थे।वह महेवा मोड़ से आगे कोल्ड स्टोर के पास पहुंचे, तभी अहेरीपुर की ओर से आ रहे ऑटो से उनकी बाइक की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। महेवा चौकी इंचार्ज दिलीप पांडेय पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। घायल सौरभ को सीएचसी महेवा पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।