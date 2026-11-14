Etawah News: भाई के अंतिम दर्शन को जा रही वृद्धा की ट्रैक्टर की टक्कर से मौत

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नीलदेवता निवासी सावन श्री (85) अपने पौत्र जीतू के साथ बाइक से फूटाताल जा रही थीं। उनके भाई का निधन हो गया था। इसी कारण वह पौत्र के साथ उनके अंतिम दर्शन के लिए निकली थीं। रास्ते में दाउदपुरा पुलिया के पास एक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वृद्धा गंभीर रूप से घायल हो गईं।सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से घायल वृद्धा को बकेवर स्थित 50 शैया अस्पताल पहुंचाया। जहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने परीक्षण के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका के दो पुत्र स्वराज और मुकेश व दो पुत्रियां मनवेशा और मीना हैं।बड़े बेटे स्वराज ने बताया मां की मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। जिस परिवार में पहले ही भाई के निधन का दुख था, वहां इस हादसे ने एक और गहरा दुख दे दिया। थानाध्यक्ष गौरव कुमार ने बताया कि घटना के संबंध में प्रार्थना पत्र प्राप्त मिला है। उसमें ट्रैक्टर की टक्कर से दुर्घटना होने की जानकारी दी गई है। प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।