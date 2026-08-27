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Etawah News: परख सर्वेक्षण में जिले का दबदबा, सीखने के स्तर में राष्ट्रीय औसत से आगे

Thu, 27 Aug 2026 11:32 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 11:32 PM IST
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District dominates Parikh survey, ahead of national average in learning levels
इटावा। जिले के विद्यार्थियों ने परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण में सीखने के स्तर पर बेहतर प्रदर्शन किया है। चार दिसंबर 2024 को देशभर में हुए सर्वेक्षण में जिले के 118 विद्यालयों, 420 शिक्षकों और 3,270 विद्यार्थियों को शामिल किया गया था। रिपोर्ट में जिले के विद्यार्थियों का प्रदर्शन कई स्तरों पर प्रदेश और राष्ट्रीय औसत से बेहतर रहा है।
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फाउंडेशनल स्टेज के भाषा विषय में इटावा का औसत प्रदर्शन 71 प्रतिशत रहा, जबकि प्रदेश और राष्ट्रीय औसत 64 प्रतिशत रहा। इसी तरह गणित में जिले के विद्यार्थियों ने 68 प्रतिशत अंक के साथ राष्ट्रीय औसत 60 प्रतिशत को पीछे छोड़ा। प्रारंभिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों का प्रदर्शन शहरी क्षेत्रों की तुलना में बेहतर रहा। प्रिपरेटरी स्टेज में भी इटावा ने बेहतर प्रदर्शन किया। भाषा में विद्यार्थियों का औसत प्रदर्शन 58 और गणित में 47 प्रतिशत रहा। दोनों ही विषयों में जिले का प्रदर्शन प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के औसत से अधिक रहा। मिडिल स्टेज में भाषा विषय में इटावा का प्रदर्शन 52 प्रतिशत रहा, जो उत्तर प्रदेश के 48 प्रतिशत औसत से चार प्रतिशत अधिक है।
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माध्यमिक स्तर पर जिले का प्रदर्शन कानपुर मंडल के सभी जिलों में सर्वश्रेष्ठ रहा। इस उपलब्धि को देखते हुए एससीईआरटी के निदेशक गणेश कुमार ने लखनऊ में जिले से गई टीम को प्रमाणपत्र और शील्ड देकर सम्मानित किया। सम्मानित टीम में डायट प्राचार्य प्रेमपाल सिंह, वरिष्ठ प्रवक्ता धर्मेंद्र सिंह, परख सर्वेक्षण की नोडल प्रवक्ता गायत्री, जिला समन्वयक प्रशिक्षण माध्यमिक अखिलेश कुमार और जिला समन्वयक प्रशिक्षण बेसिक ज्ञानेंद्र सिंह शामिल रहे।
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वर्जन
जिले के बेहतर प्रदर्शन के बाद विभाग ने आगामी नवंबर-दिसंबर 2027 में प्रस्तावित परख सर्वेक्षण में इससे भी बेहतर परिणाम हासिल करने का संकल्प लिया है। अगले सर्वेक्षण में हम सब और बेहतर करेंगें। -प्रेमपाल सिंह, प्राचार्य डायट
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