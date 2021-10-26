Etawah News: दिन-रात के तापमान में अंतर, अगले छह दिन मौसम साफ रहेगा

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संवाद न्यूज एजेंसीइटावा। इन दिनों जिले में मौसम के मिजाज में दिन और रात के तापमान में खासा अंतर देखा जा रहा है। दोपहर के समय तेज धूप निकलने से गर्मी का एहसास होता है, वहीं रात में पारा गिरने के कारण हल्की ठंडक महसूस हो रही है। पांच नवंबर को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।इस तरह दिन और रात के तापमान में लगभग 13 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहेगा। मौसम विभाग ने अपनी सात दिवसीय पूर्वानुमान रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, इटावा जिले में अगले छह दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। आसमान में बादल छाने के कोई आसार नहीं हैं। साथ ही, इस पूरी अवधि में बारिश की भी कोई संभावना नहीं जताई गई है। छह और सात नवंबर को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आठ नवंबर को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा।नौ और 10 नवंबर को अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इन दोनों दिनों में पारा 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। नौ और 10 नवंबर को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस प्रकार, आगामी दिनों में दिन का तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात का तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा।