फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etawah News ›   Difference between day and night temperatures; the weather will remain clear for the next six days

Etawah News: दिन-रात के तापमान में अंतर, अगले छह दिन मौसम साफ रहेगा

Thu, 05 Nov 2026 12:47 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:47 AM IST
विज्ञापन
Difference between day and night temperatures; the weather will remain clear for the next six days
- अधिकतम तापमान 29 डिग्री तो न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
इटावा। इन दिनों जिले में मौसम के मिजाज में दिन और रात के तापमान में खासा अंतर देखा जा रहा है। दोपहर के समय तेज धूप निकलने से गर्मी का एहसास होता है, वहीं रात में पारा गिरने के कारण हल्की ठंडक महसूस हो रही है। पांच नवंबर को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
इस तरह दिन और रात के तापमान में लगभग 13 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहेगा। मौसम विभाग ने अपनी सात दिवसीय पूर्वानुमान रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, इटावा जिले में अगले छह दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। आसमान में बादल छाने के कोई आसार नहीं हैं। साथ ही, इस पूरी अवधि में बारिश की भी कोई संभावना नहीं जताई गई है। छह और सात नवंबर को अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आठ नवंबर को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा।
विज्ञापन

नौ और 10 नवंबर को अधिकतम तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। इन दोनों दिनों में पारा 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। नौ और 10 नवंबर को न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस प्रकार, आगामी दिनों में दिन का तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। रात का तापमान 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed