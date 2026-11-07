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Etawah News: चकमा धनतेरस का बाजार...दो सौ करोड़ का कारोबार

Sat, 07 Nov 2026 12:45 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Sat, 07 Nov 2026 12:45 AM IST
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Dhanteras market dazzles... business worth two hundred crore
फोटो 31:: शहर के सिंधी बाजार में बर्तन और अन्य सामान खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। संवाद
इटावा। धनतेरस पर दोपहर से शुरू हुआ बाजार देर रात तक चला। कारें, बाइकें, इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के साथ ही लोगों ने सोने, चांदी और बर्तनों की जमकर खरीदारी की। कारें लगभग चार सौ और दोपहिया वाहन लगभग 15 सौ लोग अपने घर ले गए। व्यावसायिक वाहनों की भी खरीदारी हुई। लगभग दो सौ करोड़ का बाजार आंका गया है।
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मिश्रा हीरो शोरूम के संचालक पृथ्वी मिश्रा ने बताया कि बाजार बहुत अच्छा रहा। लगभग 12 सौ बाइकें, स्कूटी की बिक्री हुई है। सबसे ज्यादा लोगों ने सामान्य हल्की बाइक और स्कूटी पसंद की है। इब्जा इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (इब्जा) के प्रदेश सह प्रभारी आकाशदीप जैन और फकीर चंद ज्वैलर्स के संचालक नवीन ने बताया कि सराफा बाजार बेहतर रहा है।
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इस बार भी लोगों ने कम वजन वाले गहनों को पसंद किया। चांदी के सिक्कों के साथ ही गणेश-लक्ष्मी भी लोगों ने खरीदे हैं। टाटा कार शोरूम के संचालक अंकुर गुप्ता ने बताया कि लगभग 50 कारों की बिक्री हुई है। बाजार पिछली बार की तरह ही रहा है। उधर, मारुति की लगभग डेढ़ सौ, महिंद्रा की लगभग 140 कारों की बिक्री हुई।
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हुंडई, किया समेत अन्य कंपनियों की भी लगभग 100 कारें बिकी हैं। इस तरह लगभग चार सौ सपनों की कार लोग अपने घर ले गए। सुबह से ही अपनी मनपसंद कार, बाइक, स्कूटी ले जाने के लिए लोग शोरूम पहुंच गए थे। नए वाहन की घर पहुंचकर पूजन-अर्चन कराया।

फोटो 31:: शहर के सिंधी बाजार में बर्तन और अन्य सामान खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। संवाद

फोटो 31:: शहर के सिंधी बाजार में बर्तन और अन्य सामान खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। संवाद

फोटो 31:: शहर के सिंधी बाजार में बर्तन और अन्य सामान खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। संवाद

फोटो 31:: शहर के सिंधी बाजार में बर्तन और अन्य सामान खरीदने के लिए उमड़ी भीड़। संवाद

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