Etawah News: फायर एक्सटिंग्विशर के इस्तेमाल का कराया व्यावहारिक अभ्यास

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प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि आग लगने के शुरुआती मिनट बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। प्रतिभागियों को फायर एक्सटिंग्विशर उठाने, पिन निकालने, नोजल को सही दिशा में लगाने और नियंत्रित तरीके से आग बुझाने का अभ्यास कराया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्वयं अग्निशामक यंत्र का प्रयोग कर मॉक ड्रिल में हिस्सा लिया।आग लगने पर तत्काल सूचना देने, आसपास मौजूद लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, आपातकालीन निकास मार्गों का इस्तेमाल करने और आवश्यक सावधानियां बरतने की जानकारी भी दी गई। कुलपति प्रो. डॉ. अजय सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय में मरीजों, तीमारदारों, विद्यार्थियों, अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। संवाद