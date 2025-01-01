Etawah News: 28 से 30 तक बैंक बंद, करोड़ों के कारोबार पर पड़ेगा असर

विज्ञापन



एलडीएम सतीश कुमार ने बताया कि हड़ताल को देखते हुए एटीएम में पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। बैंकों की ओर से ग्राहकों को मैसेज भेजकर भी इसकी जानकारी दी जा रही है। ग्राहकों को जरूरी नकदी की व्यवस्था पहले से करने और संभव होने पर डिजिटल माध्यम से लेनदेन करने की सलाह दी गई है। विज्ञापन

वहीं दूसरी ओर हड़ताल से रोजाना नकद लेनदेन करने वाले कारोबारी सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और बड़े किराना कारोबारियों के सामने नकदी जमा करने और तरलता बनाए रखने की समस्या खड़ी हो सकती है। एलडीएम सतीश कुमार ने बताया कि हड़ताल को देखते हुए एटीएम में पर्याप्त नकदी उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है। बैंकों की ओर से ग्राहकों को मैसेज भेजकर भी इसकी जानकारी दी जा रही है। ग्राहकों को जरूरी नकदी की व्यवस्था पहले से करने और संभव होने पर डिजिटल माध्यम से लेनदेन करने की सलाह दी गई है।वहीं दूसरी ओर हड़ताल से रोजाना नकद लेनदेन करने वाले कारोबारी सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और बड़े किराना कारोबारियों के सामने नकदी जमा करने और तरलता बनाए रखने की समस्या खड़ी हो सकती है।

विज्ञापन

विज्ञापन

इटावा। बैंक से जुड़ा जरूरी काम है तो उसे 26 सितंबर से पहले निपटा लें। 26 को शनिवार को बैंक बंद रहेंगी जबकि 27 रविवार को बैंकों के खोले जाने के आदेश है। इसके बाद 28 से 30 सितंबर तक राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल रहेगी। ऐसे में जिले की 149 बैंक शाखाओं में लगातार तीन दिन कामकाज प्रभावित रहेगा। इससे व्यापारिक और वित्तीय गतिविधियों पर असर पड़ने की आशंका है।