Etawah News: भारोत्तोलन प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों ने झटके पदक

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अंडर-17 बालक वर्ग में शुभम ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अंकुश यादव ने 47 किलोग्राम भार वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। शिवांशु 46 किलोग्राम में द्वितीय स्थान पर रहे। रुद्र ने 43 किलोग्राम में द्वितीय स्थान पाया। अभिषेक ने 60 किलोग्राम में प्रथम स्थान प्राप्त किया। नाजिर अहमद ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान हासिल किया। शैलेश 62 किलोग्राम में द्वितीय स्थान पर रहे। अंडर-19 वर्ग में पंकज ने 55 किलोग्राम में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सुशांत ने 56 किलोग्राम में द्वितीय स्थान हासिल किया। हर्षित ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में द्वितीय स्थान पाया। विवेक ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। जनपदीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता तीन सितंबर को इस्लामिया इंटर कॉलेज में आयोजित हुई। मुख्य अतिथि जिला क्रीड़ा सचिव हिमांशु यादव ने खिलाड़ियों को पदक वितरित किए। इस प्रतियोगिता में इस्लामियां इंटर कॉलेज प्रथम स्थान पर रहा। राजकीय इंटर कॉलेज सिंडौस द्वितीय और जनसंहयोगी इंटर कॉलेज पृथ्वीपुर तृतीय स्थान पर रहे। बेहतर प्रदर्शन करने वालों में इस्लामियां स्कूल समेत अन्य शामिल रहा।इस वर्ग में देवी दीक्षित ने 47 किलोग्राम में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। विशाल ने 44 किलोग्राम में द्वितीय स्थान हासिल किया। आदित्य ने 47 किलोग्राम भार वर्ग में प्रथम स्थान पाया। होडल सिंह ने 60 किलोग्राम भार वर्ग में पहला स्थान प्राप्त किया। अंतिम परिणाम में मोनू ने 65 किलोग्राम में प्रथम स्थान हासिल किया। विवेक ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। जनपदीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता 3 सितंबर 2026 को इस्लामी इंटर कॉलेज में आयोजित हुई। मुख्य अतिथि जिला क्रीड़ा सचिव हिमांशु यादव ने खिलाड़ियों को पदक वितरित किए। इस प्रतियोगिता में इस्लामी इंटर कॉलेज प्रथम स्थान पर रहा। राजकीय इंटर कॉलेज सिंडौस द्वितीय और जनसंघयोगी इंटर कॉलेज पृथ्वीपुर तृतीय स्थान पर रहे।