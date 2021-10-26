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Etawah News: हमले, लूट और अभद्रता का आरोप, पुलिस पर सुनवाई न करने की शिकायत

Thu, 05 Nov 2026 12:34 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 12:34 AM IST
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Allegations of assault, robbery, and misconduct; complaints that the police failed to take action.
बकेवर। ग्राम दिलीप नगर निवासी किरन देवी ने गांव के छह नामजद और तीन अज्ञात लोगों पर पति के साथ मारपीट, लूटपाट और अभद्रता करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के अनुसार, 30 अक्तूबर की शाम आरोपियों ने लाठी-डंडों और तमंचे से हमला कर पति शिववीर सिंह को घायल कर दिया। घर में घुसकर कपड़े फाड़ने और 10,500 रुपये, चांदी की चेन व मोबाइल लूटने का भी आरोप लगाया है। पीड़िता ने पुलिस पर शिकायत के बावजूद मेडिकल और प्राथमिकी दर्ज न करने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री, डीजीपी, राज्य महिला आयोग और एसएसपी से शिकायत की है। साथ ही कार्रवाई और परिवार की सुरक्षा की मांग की है।
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