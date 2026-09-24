Etawah News: संचारी रोग नियंत्रण अभियान में लापरवाही पर होगी कार्रवाई

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दस्तक अभियान 12 से 31 अक्तूबर तक चलाया जाएगा। जिलाधिकारी ने जलभराव, मच्छर प्रजनन और गंदगी रोकने पर जोर दिया। रोगियों की पहचान, उपचार व निगरानी को प्राथमिकता देने को कहा गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जलजनित व वेक्टर जनित रोगों का उपचार करेगा।नगर विकास व पंचायती राज विभाग फॉगिंग, एंटी-लार्वा छिड़काव और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। उथले हैंडपंपों को लाल रंग से चिह्नित कर उनका प्रयोग रोका जाएगा। बच्चों के टीकाकरण का विवरण यू-विन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य है।जागरूकता और स्वास्थ्य शिविरग्राम प्रधान और शिक्षा विभाग के शिक्षक ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाएंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कुपोषित बच्चों को चिह्नित कर एनआरसी में भर्ती कराएंगी। 12 अक्तूबर से आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर बुखार, इन्फ्लुएंजा, टीबी, कुपोषण, कुष्ठ, फाइलेरिया व कालाजार के मरीजों की सूची तैयार करेंगी। यह विवरण ई-कवच पोर्टल पर दर्ज होगा और आभा आईडी जनरेट की जाएगी। श्रम विभाग 24 से 30 सितंबर तक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाएगा और अक्तूबर में सेवा संकल्प शिविर भी होंगे।