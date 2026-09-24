Etawah News: गणेश महोत्सव में 56 भोग अर्पित, भक्तों ने लिया प्रसाद
संवाद न्यूज एजेंसी, इटावा Updated Thu, 24 Sep 2026 11:56 PM IST
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इटावा। ओम उत्सव योजना मंडल की ओर से आयोजित 14वें भव्य गणेश महोत्सव में गुरुवार रात को भगवान गणेश को 56 भोग अर्पित किए गए। विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान गणेश के दर्शन कर प्रसाद ग्रहण किया। महोत्सव में बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर धार्मिक आयोजन में सहभागिता की। इस दौरान विकास यादव, सुभाष सक्सेना, अमित, सोनू पांडे, शिवम यादव, प्रियंका सक्सेना, पायल सक्सेना, जूली यादव, कोमल दासवानी, मीना यादव और अदिति सक्सेना समेत अन्य लोग मौजूद रहे। (संवाद)
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