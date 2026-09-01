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Etawah News: 19 परिषदीय विद्यालयों को मिलेंगे नए भवन, 2.91 करोड़ मंजूर

Tue, 01 Sep 2026 10:57 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 10:57 PM IST
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19 council schools to get new buildings; 2.91 crore sanctioned.
इटावा/चकरनगर। जिले के 19 प्राथमिक विद्यालयों को जल्द ही नए भवन मिलेंगे। वर्ष 2026-27 में प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पीएबी) ने इन विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए 2.91 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। स्वीकृत बजट की 50 प्रतिशत धनराशि फिलहाल जारी कर दी गई है।
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महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश मोनिका रानी की ओर से बीएसए को जारी पत्र में इसकी जानकारी दी गई है। इन विद्यालयों के पुराने भवन जर्जर होने के कारण पहले ही कंडम घोषित किए जा चुके थे। सुरक्षा के मद्देनजर इन भवनों का ध्वस्तीकरण भी कराया जा चुका है। अब नए भवन बनने से विद्यार्थियों को सुरक्षित और बेहतर शैक्षिक वातावरण मिल सकेगा। जर्जर भवनों के स्थान पर नए भवन निर्माण के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने शासन को प्रस्ताव भेजा था। प्रस्ताव के आधार पर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने बजट को मंजूरी दी है। विभाग अब निर्माण प्रक्रिया शुरू कराने की तैयारी में जुटा है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार शासन स्तर से कार्यदायी संस्था का चयन होते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। नए भवनों में विद्यार्थियों के लिए मौसम के अनुसार बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे पठन-पाठन का माहौल भी सुधरेगा।
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इन विद्यालयों के भवनों का होगा निर्माण
नगला भगे, नगला प्रीत, ध्यानपुरा, सिद्धपुरा, मिहौली नवीन, मड़ैया पुल, बसवारा, रमपुरा, महानेपुर, विचारपुरा, आलमपुर हौज, सिकंदरपुर, महाराजपुर, पाली खुर्द, पड़ियापुर, नगला खोड़न, नीमरी, रमाइन और ग्राम बंगला के प्राथमिक विद्यालय के भवनों का निर्माण होगा।
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