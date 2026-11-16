Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Etah News ›   Six-month sentence for convict in case involving seizure of a narcotic substance

Etah News: नशीला पदार्थ बरामदगी में दोषी को छह माह की सजा

Mon, 16 Nov 2026 11:58 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, एटा
संवाद न्यूज एजेंसी, एटा Updated Mon, 16 Nov 2026 11:58 PM IST
विज्ञापन
Six-month sentence for convict in case involving seizure of a narcotic substance
एटा। नशीला पदार्थ बरामदगी के करीब दस साल पुराने मामले में न्यायालय ने दोषी को पांच माह 28 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही चार हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की मॉनीटरिंग सेल और अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के बाद सोमवार को यह फैसला आया।
विज्ञापन

जैथरा थाना पुलिस के अनुसार 20 जुलाई 2016 को मेघनाथ जाटव निवासी गांव बनार के पास से 400 ग्राम नशीला पदार्थ बरामद किया था। इस मामले में पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। विवेचना पूरी करने के बाद 24 जनवरी 2017 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।
विज्ञापन

मामले में दोषी को सजा दिलाने के लिए मॉनीटरिंग सेल ने अभियोग की नियमित निगरानी की। वहीं अभियोजन शाखा ने भी न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। एडीजे-04 एनडीपीएस न्यायालय ने सोमवार को मेघनाथ जाटव को पांच माह 28 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही चार हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed