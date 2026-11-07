Etah News: 1100 दीपों से जगमगाई मंडी, किसानों और व्यापारियों का किया गया सम्मान

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कार्यक्रम में मुख्यमंत्री खेत-खलिहान अग्निकांड दुर्घटना सहायता योजना के तहत तीन किसानों रवेन्द्र सिंह, राकेश चंद्र और हरिनंदन सिंह को 3250-3250 रुपये के चेक दिए गए। वहीं कृषक दुर्घटना सहायता योजना के तहत सर्वेश कुमार को तीन लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई। इसके अलावा प्रगतिशील किसानों दुर्वीन सिंह, रोहन लाल और ओमपाल को शाल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।गल्ला प्रखंड में उत्कृष्ट कार्य के लिए दीपक जैन को प्रथम, वीरेश चंद्र गुप्ता को द्वितीय और हरीश कुमार गुप्ता को तृतीय स्थान पर सम्मानित किया गया। लहसुन प्रखंड से सुरेश चंद्र गुप्ता और फल-सब्जी प्रखंड से मुस्तकीम को भी सम्मान मिला। सफाई कर्मियों सूरज और सुखवीर सिंह को शाल भेंट की गई। मंडी सचिव कपिल कुमार गुप्ता ने कहा कि किसानों को मंडी परिषद की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। मंडी में विकास कार्यों के साथ स्वच्छता व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जा रहा है। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान, व्यापारी और मंडी कर्मचारी मौजूद रहे।