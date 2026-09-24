Etah News: एक सप्ताह में फुंके पिपहरा गांव के दो ट्रांसफॉर्मर

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पिपहरा गांव में एक सप्ताह के अंतराल में दो ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं, जिसके कारण बिजली आपूर्ति बाधित है। आग लगने से जले हुए ट्रांसफार्मर की सूचना ग्रामीणों ने बाकलपुर स्थित बिजली घर पर तैनात कर्मचारियों को दी थी। इसके बावजूद, गांव से बिजली घर की निकटता के बावजूद विद्युत निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों ने जले हुए ट्रांसफार्मर को हटवाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है।बिजली आपूर्ति बंद होने का सीधा असर खेतों की सिंचाई पर पड़ रहा है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। इसके अलावा, बच्चों और युवाओं की शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। गांव के राजेश गुप्ता राजू ने बृहस्पतिवार को विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता सुभाष चंद्र से मुलाकात कर फुंके हुए ट्रांसफार्मर को बदलवाने की मांग की। इस पर एसई ने शुक्रवार को गांव पहुंचकर बिजली संबंधी समस्याओं का निरीक्षण करने और दोनों फुंके ट्रांसफार्मर को शीघ्र बदलवाने का आश्वासन दिया है।