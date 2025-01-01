Etah News: मेडिकल कॉलेज में नवप्रवेशी छात्रों को दिलाई चरक शपथ

विज्ञापन

समारोह में प्राचार्य और फैकल्टी सदस्यों ने नवप्रवेशी विद्यार्थियों को सफेद कोट पहनाकर चिकित्सा सेवा के प्रति कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन और मानवीय संवेदनाओं का संदेश दिया। इसके बाद शरीर रचना विज्ञान विभागाध्यक्ष डॉ. विवेक पराशर ने विद्यार्थियों को चरक शपथ दिलाई।कार्यक्रम का संचालन सहायक आचार्य डॉ. मंजरी कुमारी ने किया। इस अवसर पर डॉ. संतोष कुमार, डॉ. हेमा वार्ष्णेय, डॉ. प्रशांत भारद्वाज, डॉ. जोगेंद्र कुमार, डॉ. अंकिता शर्मा, डॉ. आशीष शर्मा, डॉ. रविंद्र, डॉ. प्रगति इलामरान सहित फैकल्टी सदस्य, सीनियर-जूनियर रेजिडेंट और कर्मचारी मौजूद रहे।