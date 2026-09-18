Deoria News: युवती लापता, तीन पर प्राथमिकी दर्ज

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भटनी। थाना क्षेत्र के एक गांव से करीब एक सप्ताह से युवती के लापता होने का मामला सामने आया है। काफी तलाश के बाद भी युवती का पता नहीं चलने पर परिजन ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने शुक्रवार को गांव के ही तीन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। युवती के अचानक लापता होने से परिजन परेशान हैं। उन्होंने अनहोनी की आशंका जताई है। क्षेत्राधिकारी भाटपाररानी मनोज कुमार ने बताया कि युवती के लापता होने के मामले में नगर और देहात क्षेत्र में लगे फुटेज को देखा जा रहा है। संवाद