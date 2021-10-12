Deoria News: पुरानी रंजिश में महिला के घर पर हमला, चार लोगों पर प्राथमिकी
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Tue, 03 Nov 2026 12:18 AM IST
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लार रोड। लार थाना क्षेत्र के चुरिया टोला में पुरानी रंजिश को लेकर एक महिला के घर पर हमला हुआ। पीड़िता गीता देवी की तहरीर पर लार पुलिस ने चार नामजद आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की है।
वारदात शनिवार की सुबह हुई। आरोप है कि धनंजय राजभर, शैलेश, अखिलेश और अमरेश लाठी-डंडा व रॉड लेकर गीता देवी के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए महिला घर में भागी। आरोपी घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करने लगे।
आरोप है कि महिला को बचाने पहुंचे उसके पुत्र पर रॉड से हमला किया गया, जिससे उसके सिर में चोट लगी।
बीच-बचाव करने आए पति परमंस को भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। आसपास के लोगों के पहुंचने पर आरोपी भाग गए। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जाते समय आरोपी घर से पायल चोरी कर ले गए और जान से मारने की धमकी दी।
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सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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वारदात शनिवार की सुबह हुई। आरोप है कि धनंजय राजभर, शैलेश, अखिलेश और अमरेश लाठी-डंडा व रॉड लेकर गीता देवी के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया। जान बचाने के लिए महिला घर में भागी। आरोपी घर में घुसकर उसके साथ मारपीट करने लगे।
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आरोप है कि महिला को बचाने पहुंचे उसके पुत्र पर रॉड से हमला किया गया, जिससे उसके सिर में चोट लगी।
बीच-बचाव करने आए पति परमंस को भी आरोपियों ने मारपीट कर घायल कर दिया। आसपास के लोगों के पहुंचने पर आरोपी भाग गए। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जाते समय आरोपी घर से पायल चोरी कर ले गए और जान से मारने की धमकी दी।
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सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।