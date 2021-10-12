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Deoria News: बच्चों से खिलौना-मिठाई का वादा करके निकले थे, आई हत्या की खबर

Thu, 22 Oct 2026 02:09 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 02:09 AM IST
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They left after promising toys and sweets to the children then came the news of a murder.
लार रोड। मंगलवार की रात चारों ओर दुर्गा पूजा मेले की रौनक थी। कोई परिवार के साथ मेला देखने निकला था तो कोई बच्चों के लिए मिठाई और खिलौने खरीदने। करजहां और इटहुरा हजाम गांव के दो युवक भी पत्नी-बच्चों से मेले से सामान लेकर लौटने का वादा कर घर से निकले थे। परिजन उनके लौटने का इंतजार कर रहे थे लेकिन आधी रात को उनकी हत्या की खबर पहुंच गई। इससे दोनों परिवारों में कोहराम मच गया।
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मईल थाना क्षेत्र के इटहुरा हजाम निवासी विनय यादव और करजहां निवासी वकील यादव मंगलवार शाम मेला घूमने की बात कहकर घर से निकले थे। देर रात रामजानकी मार्ग पर बढ़या हरदो गांव के समीप दोनों की हत्या कर दी गई। दो युवकों की हत्या की खबर से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही एसपी समेत पुलिस के अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। मृतकों की पहचान होने के बाद परिजनों को सूचना दी गई।
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पत्नी-बच्चों के सामने भविष्य की चिंता
आधी रात को दोनों की हत्या की खबर सुनते ही परिवारों में चीख-पुकार मच गई। वकील यादव की पत्नी कौशल्या और बच्चे अंकित, काजू, अंकिता व आदर्श का रो-रोकर बुरा हाल है। पति की मौत से कौशल्या के सामने बच्चों के पालन-पोषण और भविष्य की चिंता खड़ी हो गई है। वहीं, विनय यादव की पत्नी रिंकी और बच्चे विवेक व अभिषेक भी सदमे में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। परिजनों का कहना है कि दोनों युवक सीधे-सादे थे और किसी से उनका कोई विवाद नहीं था। दोनों की हत्या से गांवों में शोक और आक्रोश का माहौल है।
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