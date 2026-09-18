Deoria News: रेलवे स्टेशन पर अचेत मिला किशोर इलाज के लिए ले जाते समय मौत

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जानकारी के अनुसार, रेलवे स्टेशन के प्लेटफाॅर्म नंबर एक पर बृहस्पतिवार की रात को एक किशोर अचेतावस्था में पड़ा था और आसपास खून भी गिरा था। किसी ने इसकी सूचना स्टेशन अधीक्षक को दी। स्टेशन अधीक्षक ने 108 नंबर पर फोन कर एंबुलेंस मंगाई और इलाज के लिए भिजवाया। वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।उधर, किशोर के घर वाले उसे रात भर तलाशते रहे। सुबह जब परिजन गुमशुदगी की सूचना थाने पर देने पहुंचे तब उन्हें उसकी मौत की जानकारी हुई। मेराज चार भाइयों में सबसे छोटा था।बनकटा के प्रभारी एसओ अरविंद यादव ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना रेलवे स्टेशन पर हुई है। मामला जीआरपी से संबंधित है। वहीं भटनी जीआरपी एसओ राजेश पांडेय ने बताया कि किशोर अचेतावस्था में पड़ा था।एसएस द्वारा इलाज के लिए भिजवाया गया था, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई थी। मामले में अअ तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।