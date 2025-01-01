Deoria News: सपा कार्यकर्ताओं ने सीईसी का पुतला फूंका

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बांस देवरिया स्थित जिला सपा कार्यालय से जिलाध्यक्ष व्यास यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता नगर पालिका परिषद स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के लिए रवाना हुए। हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे कार्यकर्ताओं ने मतदाता अधिकारों की रक्षा की मांग की। गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 326 का सामूहिक वाचन किया गया।जुलूस सुभाष चौक पहुंचा, जहां पुतला दहन कर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग की गई। जिलाध्यक्ष व्यास यादव ने कहा कि मतदाता सूची की शुचिता और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता लोकतंत्र से जुड़ा गंभीर विषय है। प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए।कार्यक्रम में पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह, अभिषेक त्रिपाठी उर्फ राजन त्रिपाठी, स्वामीनाथ यादव, मनबोध प्रसाद, गजाला लारी, पूर्व एमएलसी जेपी जायसवाल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।