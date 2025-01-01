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Deoria News: सपा कार्यकर्ताओं ने सीईसी का पुतला फूंका

Mon, 05 Oct 2026 12:32 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Mon, 05 Oct 2026 12:32 AM IST
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SP workers burned an effigy of the CEC.
मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंकने की तैयारी में सपा कार्यकर्ता,
देवरिया। मतदाता अधिकारों की रक्षा और चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने रविवार को शहर में मार्च निकाला। सुभाष चौक पर कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंका और उनके इस्तीफे की मांग की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र बचाओ, वोट बचाओ और देश बचाओ के नारे लगाए।
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बांस देवरिया स्थित जिला सपा कार्यालय से जिलाध्यक्ष व्यास यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ता नगर पालिका परिषद स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के लिए रवाना हुए। हाथों में तख्तियां लेकर चल रहे कार्यकर्ताओं ने मतदाता अधिकारों की रक्षा की मांग की। गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद राष्ट्रगान हुआ। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 326 का सामूहिक वाचन किया गया।
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जुलूस सुभाष चौक पहुंचा, जहां पुतला दहन कर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग की गई। जिलाध्यक्ष व्यास यादव ने कहा कि मतदाता सूची की शुचिता और चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता लोकतंत्र से जुड़ा गंभीर विषय है। प्रत्येक पात्र नागरिक को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए।
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कार्यक्रम में पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण सिंह उर्फ खोखा सिंह, अभिषेक त्रिपाठी उर्फ राजन त्रिपाठी, स्वामीनाथ यादव, मनबोध प्रसाद, गजाला लारी, पूर्व एमएलसी जेपी जायसवाल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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