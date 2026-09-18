Deoria News: फुटबॉल मैच में मारपीट, नौ को थाने ले गई पुलिस

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महुई संग्राम गांव में युवक फुटबॉल मैच खेल रहे थे। इसी बीच अनूप कुमार और दूसरे पक्ष से सचिन कुमार के बीच किसी बात पर विवाद होने लगा। दोनों के पक्ष में उनके साथी आ गए और देखते ही देखते मारपीट होने लगी। मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने अनूप, कृष्णा कुमार, राकेश कुमार, मंटू प्रसाद, नितेश कुमार, दूसरे पक्ष से सचिन, प्रिंस कुमार, राहुल कुमार और गुलशन कुमार को पकड़कर थाने ले आई। संवाद

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खुखुंदू। थाना क्षेत्र के महुई संग्राम गांव में फुटबॉल मैच खेलने के दौरान दोनों टीमों के बीच मारपीट हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मौके से नौ लोगों को पकड़कर थाने ले गई।