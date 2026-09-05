Deoria News: भागलपुर में सरयू नदी खतरे के निशान से 43 सेमी ऊपर पहुंची
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Sat, 05 Sep 2026 11:52 PM IST
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भागलपुर। पहाड़ी और मैदानी इलाकों में हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के चलते सरयू नदी का जलस्तर निरंतर बढ़ रही है।
नदी तुर्तिपार गेज पर खतरे के निशान से 43 सेमी ऊपर पहुंच गई है। बढ़ा हुआ जलस्तर बांध पर दबाव बनाने लगा है। उधर, मईल क्षेत्र के देवरहा बाबा आश्रम जाने वाले रास्ते पर पानी चढ़ गया है।
केंद्रीय जल आयोग ने अगले 24 घंटे के दौरान जलस्तर में और वृद्धि का पुर्वानुमान लगाया है।
जल स्तर बढ़ने से नदी का पानी रिहायशी इलाकों की ओर पहुंचने लगा है जिससे तटवर्ती इलाकों के लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है।
नदी के जलस्तर में निरंतर वृद्धि से आने वाले दिनों में बाढ़ की स्थिति और भी विकराल हो सकती है।
केन्द्रीय जल आयोग तुर्तीपार के अनुसार शाम चार बजे नदी का जलस्तर 64.44 मीटर रिकार्ड किया गया।
यहां खतरे का निशान 64.01मीटर पर है। शुक्रवार शाम 4 बजे यहां नदी का जलस्तर 64.34 मीटर रिकार्ड किया गया था। पिछले 24 घंटे में जलस्तर में 10 सेमी की बढ़ोत्तरी हुई है।
केन्द्रीय जल आयोग तुर्तीपार के जेई स्वप्निल प्रजापति ने बताया कि मैदानी इलाकों और पहाड़ों पर हो रही बारिश से जलस्तर में वृद्धि हो रही है। आगे भी नदी के बढ़ने के आसार हैं। संवाद
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नदी तुर्तिपार गेज पर खतरे के निशान से 43 सेमी ऊपर पहुंच गई है। बढ़ा हुआ जलस्तर बांध पर दबाव बनाने लगा है। उधर, मईल क्षेत्र के देवरहा बाबा आश्रम जाने वाले रास्ते पर पानी चढ़ गया है।
केंद्रीय जल आयोग ने अगले 24 घंटे के दौरान जलस्तर में और वृद्धि का पुर्वानुमान लगाया है।
जल स्तर बढ़ने से नदी का पानी रिहायशी इलाकों की ओर पहुंचने लगा है जिससे तटवर्ती इलाकों के लोगों की चिंता बढ़ती जा रही है।
नदी के जलस्तर में निरंतर वृद्धि से आने वाले दिनों में बाढ़ की स्थिति और भी विकराल हो सकती है।
केन्द्रीय जल आयोग तुर्तीपार के अनुसार शाम चार बजे नदी का जलस्तर 64.44 मीटर रिकार्ड किया गया।
यहां खतरे का निशान 64.01मीटर पर है। शुक्रवार शाम 4 बजे यहां नदी का जलस्तर 64.34 मीटर रिकार्ड किया गया था। पिछले 24 घंटे में जलस्तर में 10 सेमी की बढ़ोत्तरी हुई है।
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केन्द्रीय जल आयोग तुर्तीपार के जेई स्वप्निल प्रजापति ने बताया कि मैदानी इलाकों और पहाड़ों पर हो रही बारिश से जलस्तर में वृद्धि हो रही है। आगे भी नदी के बढ़ने के आसार हैं। संवाद
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