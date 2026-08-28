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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Deoria News ›   Salempur-Lar bypass to be inaugurated.

Deoria News: सलेमपुर-लार बाईपास का होगा लोकार्पण

Fri, 28 Aug 2026 11:44 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 11:44 PM IST
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Salempur-Lar bypass to be inaugurated.
सलेमपुर। सलेमपुर-लार बाईपास का लंबे इंतजार के बाद निर्माण पूरा हो गया है। करीब एक साल की देरी से तैयार हुए इस बाईपास का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को लोकार्पण करेंगे। करीब 13 किलोमीटर लंबे इस बाईपास के निर्माण में देरी को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था। सड़क पर फैले कीचड़ में लेटकर धरना देने वाले हिंदूवादी नेता अरुण कुमार सिंह का प्रदर्शन उस समय क्षेत्र में चर्चा का विषय बना था।
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बाईपास का निर्माण 20 जून 2025 तक पूरा किया जाना था लेकिन तय समय सीमा तक काम पूरा नहीं हो सका। सितंबर 2025 तक भी निर्माण अधूरा रहने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसी दौरान अरुण कुमार सिंह सड़क पर फैले कीचड़ में लेट गए और करीब चार घंटे तक धरना दिया।भाजपा कार्यकर्ताओं के इस विरोध प्रदर्शन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 22 सितंबर 2025 को सोशल मीडिया पर तंज कसा था। धरने और लगातार विरोध के बाद बाईपास के निर्माण कार्य में तेजी आई। धीरे-धीरे काम आगे बढ़ा और अब करीब 13 किलोमीटर लंबी सड़क बनकर तैयार हो गई है। इसके लोकार्पण के साथ ही लार क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
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रामजानकी मार्ग से सीधे जुड़ जाएगा लार क्षेत्र
बाईपास के निर्माण से लार क्षेत्र के लोगों को सलेमपुर के रास्ते रामजानकी मार्ग से सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके अलावा सलेमपुर होते हुए बिहार के सिवान और आगे जनकपुर तक जाने वाले लोगों को भी सुविधा होगी। बाईपास के चालू होने से क्षेत्र में यातायात का दबाव कम होने और लोगों का आवागमन सुगम होने की उम्मीद है।
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करीब एक साल की देरी, विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक तंज के बाद अब यह सड़क बनकर तैयार है। मुख्यमंत्री के लोकार्पण के साथ ही क्षेत्र के लोगों को लंबे समय से प्रतीक्षित बाईपास की सुविधा मिल जाएगी।
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