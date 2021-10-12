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Deoria News: नगर पंचायत की बोर्ड बैठक स्थगित

Fri, 13 Nov 2026 12:01 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Fri, 13 Nov 2026 12:01 AM IST
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Nagar Panchayat board meeting adjourned
रामपुर कारखाना। नगर पंचायत रामपुर कारखाना में अध्यक्ष और सभासदों के बीच चल रहा गतिरोध खत्म नहीं हो रहा है। बृहस्पतिवार को प्रस्तावित बोर्ड की बैठक में 12 में से महज दो सभासद ही पहुंचे। ऐसेमें तीसरी बार बैठक स्थगित करनी पड़ी।
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हालांकि, अध्यक्ष शिवकुमारी देवी दिनभर कार्यालय में मौजूद रहीं। ईओ रोहित पांडेय ने बताया कि नगर पंचायत अध्यक्ष की ओर से बृहस्पतिवार को बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी। छठ पर्व और विकास कार्यों की चर्चा होनी थी। सिर्फ दो सभासद के पहुंचने से बैठक स्थगित करना पड़ा। संवाद
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