Deoria News: निशुल्क सफर करना है तो आधार कार्ड लेकर आइए

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प्रदेश सरकार ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना के तहत उत्तर प्रदेश की 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं को राज्य सड़क परिवहन निगम की साधारण बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी है। योजना 28 अगस्त से प्रभावी हो गई है।फिलहाल पात्र महिलाओं को स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए इंतजार नहीं करना होगा। वे आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दिखाकर ही निशुल्क यात्रा कर सकेंगी। परिचालक पहचान पत्र में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर उम्र की पुष्टि करने के बाद ईटीएम से शून्य किराये का टिकट जारी करेगा। टिकट पर बस संख्या के साथ यात्रा शुरू करने के स्थान और गंतव्य का विवरण भी दर्ज होगा।सरकार की ओर से बाद में पात्र महिलाओं के लिए स्मार्ट कार्ड जारी किए जाने की व्यवस्था की जाएगी। तब तक पहचान पत्र के आधार पर निशुल्क यात्रा की सुविधा जारी रहेगी।परिवहन निगम प्रत्येक माह निशुल्क यात्रा करने वाली महिलाओं की संख्या और उनके किराये के बराबर बनने वाली राशि का विवरण परिवहन विभाग को भेजेगा। इसके आधार पर सरकार निगम को किराये की प्रतिपूर्ति करेगी।सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कपिल देव प्रसाद ने बताया कि योजना से संबंधित आदेश प्राप्त हो गया है। 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र से उम्र की पुष्टि कर उन्हें रोडवेज की साधारण बसों में निशुल्क यात्रा कराई जाएगी।