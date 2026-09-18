Deoria News: फाइनल मुकाबला जीतकर आईसी क्लब बना चैंपियन

विज्ञापन

मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि संदीप सिंह टीकू ने फीता काटकर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। प्रतियोगिता के बाद खिलाड़ियों को मेडल और स्मृति चिह्न देकर सम्मानित किया गया। सोनाडीह के विश्वजीत को बेस्ट डिफेंडर और सौरभ को बेस्ट रेडर का पुरस्कार मिला। उपविजेता सोनाडीह के कप्तान सौरभ को 2500 रुपये नकद व ट्रॉफी, जबकि विजेता इटहुआ चंदौली के कप्तान हसन को 5000 रुपये नकद व चैंपियन ट्रॉफी प्रदान की गई।निर्णायक आमिर व इरफान और कमेंट्री संदीप विश्वकर्मा, सतीश प्रजापति और हाकिम ने किया। पुरस्कार वितरण सुधीर यादव और सुधाकर यादव ने किया। इस दौरान आयोजक भीमसेन यादव, धनंजय मणि, धर्मेंद्र पांडेय, मुलायम यादव, राजू, बेजन गुप्ता, दुर्गेश यादव, नितेश राजभर, सैयद, डॉ. गोविंद, एहसान आदि मौजूद रहे।