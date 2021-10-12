Deoria News: पत्नी को लेने ससुराल पहुंचे पति की पिटाई
संवाद न्यूज एजेंसी, देवरिया Updated Thu, 05 Nov 2026 01:07 AM IST
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लार। पत्नी को मायके से लाने ससुराल पहुंचे पति के साथ मारपीट और गाली-गलौज किए जाने के मामले में लार पुलिस ने दो लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है।
सलेमपुर के इचौना वार्ड नंबर छह निवासी जितेंद्र गुप्ता के अनुसार, सोमवार की रात करीब नौ बजे वह पत्नी वंदना गुप्ता को लेने धनगड़हा गांव स्थित ससुराल पहुंचे थे। आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने लाठी-डंडे से हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी दी।
मकान निर्माण के लिए पांच लाख रुपये कर्ज लेने को लेकर भी विवाद बताया गया है। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद
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सलेमपुर के इचौना वार्ड नंबर छह निवासी जितेंद्र गुप्ता के अनुसार, सोमवार की रात करीब नौ बजे वह पत्नी वंदना गुप्ता को लेने धनगड़हा गांव स्थित ससुराल पहुंचे थे। आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने लाठी-डंडे से हमला कर दिया और जान से मारने की धमकी दी।
मकान निर्माण के लिए पांच लाख रुपये कर्ज लेने को लेकर भी विवाद बताया गया है। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। संवाद
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