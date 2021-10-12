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रास्ते में राजू, आकाश, विकास, मुकेश, नितेश और सुरेश ने वाहन रोककर मारपीट शुरू कर दी। दंपती जान बचाकर घर की ओर भागे तो आरोपी पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। आरोप है कि हमलावरों ने नेहा, अर्जुन, पंकज, अभिषेक, संतोष और आशा को घायल कर दिया। विज्ञापन

पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। संवाद रास्ते में राजू, आकाश, विकास, मुकेश, नितेश और सुरेश ने वाहन रोककर मारपीट शुरू कर दी। दंपती जान बचाकर घर की ओर भागे तो आरोपी पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। आरोप है कि हमलावरों ने नेहा, अर्जुन, पंकज, अभिषेक, संतोष और आशा को घायल कर दिया।पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीओ सिटी संजय कुमार रेड्डी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। संवाद

देवरिया। सदर कोतवाली क्षेत्र के रजला टोला में पुरानी रंजिश मे 18 नवंबर की रात बाजार से लौट रहे दंपती पर हमला कर दिया गया। इस मामले में पुलिस ने छह नामजद आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज की है। रजला टोला निवासी नेहा देवी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि राजू राजभर पुरानी रंजिश को लेकर पहले भी मारपीट कर चुका है। बुधवार की रात करीब 10:30 बजे वह पति अर्जुन के साथ दोपहिया वाहन से बाजार से लौट रही थीं।