Deoria News: युवक की मौत के मामले में पत्नी समेत 12 पर प्राथमिकी

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पादरी बाजार (गोरखपुर)। शाहपुर थाना क्षेत्र के जंगल तुलसीराम बिछिया स्थित पीएसी कैंप निवासी वीरेंद्र प्रताप शाही की मौत के मामले में पुलिस ने पत्नी, उसके प्रेमी और परिजन समेत 12 लोगों पर आत्महत्या के लिए उकसाने की धारा में प्राथमिकी दर्ज की है। शिवेंद्र के मुताबिक, उनके बड़े भाई वीरेंद्र की शादी 11 मई 2022 को देवरिया जिले के सुरौली थाना क्षेत्र निवासी प्रज्ञा सिंह से हुई थी। दोनों की करीब साढ़े तीन साल की बेटी है। आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही दंपती के बीच विवाद शुरू हो गया। संवाद