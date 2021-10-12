Deoria News: लॉकअप में ट्रक चालक की मौत के बाद खुखुंदू थाने में सन्नाटा

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अमरोहा के सोनडाला फरीदपुर निवासी ट्रक चालक बृजपाल सिंह उर्फ विक्की को गांजा तस्करी के आरोप में एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार, शनिवार की सुबह करीब 7:40 बजे उससे बातचीत हुई थी और वह सामान्य था। कुछ देर बाद उसे लॉकअप के शौचालय की दीवार से पैंट के सहारे फंदे पर लटका देखा गया। पुलिसकर्मी उसे अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया।घटना के बाद पुलिस अधिकारियों और फॉरेंसिक टीम ने थाने पहुंचकर जांच की। इसके बाद लॉकअप को सील कर दिया गया। सीओ सलेमपुर गौरव सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।