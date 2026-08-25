बीच सड़क भिड़े भाजपा कार्यकर्ता: झंडे के डंडे बने हथियार, जमकर किए एक दूसरे पर वार; वीडियो हो रहा वायरल

झंडे लगे डंडों से दौड़ा-दौड़ा कर पीटा

वायरल वीडियो में हालात की गंभीरता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। विवाद के दौरान कार्यकर्ताओं ने उन डंडों को ही अपना हथियार बना लिया, जिनमें पार्टी के झंडे लगे हुए थे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि लोग एक-दूसरे को वहां खड़े वाहनों के बीच दौड़ा-दौड़ा कर पीट रहे हैं। सड़क पर मचे इस बवाल के कारण मौके पर काफी देर तक अफरातफरी का माहौल रहा। बता दें कि अमर उजाला इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है।