Deoria News: पुलिस को देख छत से कूद कर भागा आरोपी, दो घंटे में दबोचा

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पूछताछ के बाद दोनों को हिरासत में लेकर पुलिस हरियाणा रवाना हो गई। हरियाणा पुलिस के मुताबिक, लार निवासी एक युवक हरियाणा में एक शख्स के घर में किराये पर रहता था। इस दौरान मकान मालिक की बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर हरियाणा में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी थी। एक दिन पहले पुलिस आरोपी की तलाश में मैरवां थाना क्षेत्र के एक गांव में हरियाणा पुलिस ने दबिश दी थी मगर आरोपी हाथ नहीं आया था।इसी बीच सर्विलांस के जरिये उसका लोकेशन लार नगर के एक वार्ड में मिला। लार के प्रभारी निरीक्षक राकेश सिंह ने बताया कि हरियाणा पुलिस आई थी। आरोपी को गिरफ्तार और किशोरी को लेकर हरियाणा चल गई।