Deoria News: फोटो स्टूडियो संचालक के दस्तावेज से खुलवाया खाता, मंगाई ठगी की रकम

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आरोप है कि अमन ने विश्वास में लेकर उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो ले लिया। इसके बाद उनके नाम से सिम लिया और पंजाब एंड सिंध बैंक में खाता खुलवाकर ऑनलाइन यूपीआई बना लिया। इसी खाते से उनकी जानकारी के बिना साइबर ठगी की रकम का लेनदेन किया गया। विज्ञापन

मारकंडेय के अनुसार, साइबर क्राइम थाने के उपनिरीक्षक शिवांग तोमर ने उन्हें बुलाकर बैंक खाते, सिम और ठगी की रकम के लेनदेन की जानकारी दी।

इसके बाद अमन से पूछताछ करने पर कहासुनी हुई। आरोप है कि संतोष और अमन ने गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी और कहा कि उससे जितना कमाना था, कमा लिया। विज्ञापन विज्ञापन

स्थानीय पुलिस और अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर मारकंडेय ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने दोनों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोप है कि अमन ने विश्वास में लेकर उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो ले लिया। इसके बाद उनके नाम से सिम लिया और पंजाब एंड सिंध बैंक में खाता खुलवाकर ऑनलाइन यूपीआई बना लिया। इसी खाते से उनकी जानकारी के बिना साइबर ठगी की रकम का लेनदेन किया गया।मारकंडेय के अनुसार, साइबर क्राइम थाने के उपनिरीक्षक शिवांग तोमर ने उन्हें बुलाकर बैंक खाते, सिम और ठगी की रकम के लेनदेन की जानकारी दी।इसके बाद अमन से पूछताछ करने पर कहासुनी हुई। आरोप है कि संतोष और अमन ने गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी और कहा कि उससे जितना कमाना था, कमा लिया।स्थानीय पुलिस और अधिकारियों से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर मारकंडेय ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने दोनों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

देवरिया। फोटो स्टूडियो संचालक को विश्वास में लेकर उसके दस्तावेज से सिम लेने, बैंक खाता खुलवाने और ऑनलाइन यूपीआई बनाकर साइबर ठगी की रकम मंगाने का मामला सामने आया है। कोर्ट के आदेश पर सदर कोतवाली पुलिस ने साकेतनगर निवासी अमन राय और उसके पिता संतोष राय पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बरियारपुर थाना क्षेत्र के पोखरभिंडा निवासी मारकंडेय तिवारी ने तहरीर में में बताया है कि परमेशी पोखरा में उनका फोटो स्टूडियो है। संतोष राय का उनके पिता से परिचय था, इसलिए संतोष का बेटा अमन राय दुकान पर आता-जाता था।