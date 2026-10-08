Chitrakoot News: खेल भावना की मिसाल बने नौनिहाल

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संवाद न्यूज एजेंसीचित्रकूट। पाठा के नौनिहालों में छिपी खेल प्रतिभा बृहस्पतिवार को बजरंग इंटर कॉलेज सपहा के मैदान में निखर कर सामने आई। संकुल रुकमा खुर्द की 25वीं बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता में बच्चों ने जोश, फुर्ती और टीम भावना का ऐसा प्रदर्शन किया कि देखने वाले दंग रह गए।इंचार्ज प्रधानाचार्य सुशील कुमार ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। बड़ी मड़ैयन विद्यालय की छात्राओं की सरस्वती वंदना ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। पिछले वर्ष की विजेता सेहरिन कंपोजिट विद्यालय की शानू देवी ने मशाल जलाकर प्रतियोगिता का आगाज किया, तो पूरे मैदान में तालियां गूंज उठीं। सभी खिलाड़ियों ने अनुशासन और खेल भावना की शपथ ली।हरी झंडी दिखते ही 100 मीटर दौड़ से मुकाबलों की शुरुआत हुई। इसके बाद कबड्डी और खो-खो में बच्चों ने दांवपेच से दर्शकों का दिल जीत लिया। प्राथमिक और जूनियर वर्ग के बालक-बालिकाओं ने मैदान में पसीना बहाया। इस मौके पर नोडल शिक्षक ललन कुमार, संकुल शिक्षक अभिलाष कुमार, आशीष श्रीवास्तव समेत कई शिक्षक और टीम प्रभारी मौजूद रहे।