Chitrakoot News: जहर खाने वाली महिला ने तोड़ा दम
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sun, 04 Oct 2026 11:36 PM IST
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चित्रकूट। सदर कोतवाली के बनकट स्थित कुशवाहा पुरवा में पति-पत्नी के बीच हुई मामूली कहासुनी में महिला ने जहर खा लिया था। तीन दिन बाद रविवार को इलाज के दौरान 25 वर्षीय सुशीला देवी मौत हो गई।
कुशवाहा पुरवा निवासी प्रदीप कुमार बनकट बिजली उपकेंद्र में संविदा लाइनमैन हैं। उसने बताया कि 2 अक्तूबर को वह घर पर था। उपकेंद्र से बार-बार फोन आ रहे थे, लेकिन पत्नी सुशीला ने उसे जानकारी नहीं दी। इसी बात पर उसने पत्नी को डांट दिया। इससे क्षुब्ध होकर सुशीला ने जहरीला पदार्थ खा लिया।
परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां से प्रयागराज के निजी अस्पताल ले गए। रविवार सुबह वहां से बांदा रेफर किए जाने पर शिवरामपुर के पास रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
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मृतका के एक बेटा प्रिंस और एक बेटी है। सूचना पर मजिस्ट्रेट और सदर कोतवाल अभयराज सिंह जिला अस्पताल पहुंचे। कोतवाल ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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कुशवाहा पुरवा निवासी प्रदीप कुमार बनकट बिजली उपकेंद्र में संविदा लाइनमैन हैं। उसने बताया कि 2 अक्तूबर को वह घर पर था। उपकेंद्र से बार-बार फोन आ रहे थे, लेकिन पत्नी सुशीला ने उसे जानकारी नहीं दी। इसी बात पर उसने पत्नी को डांट दिया। इससे क्षुब्ध होकर सुशीला ने जहरीला पदार्थ खा लिया।
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परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां से प्रयागराज के निजी अस्पताल ले गए। रविवार सुबह वहां से बांदा रेफर किए जाने पर शिवरामपुर के पास रास्ते में ही उसकी मौत हो गई।
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मृतका के एक बेटा प्रिंस और एक बेटी है। सूचना पर मजिस्ट्रेट और सदर कोतवाल अभयराज सिंह जिला अस्पताल पहुंचे। कोतवाल ने बताया कि अभी तहरीर नहीं मिली है, तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)