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मामला थाना मऊ क्षेत्र का है। वादी पिता का आरोप था कि 28 अप्रैल 2022 की रात नाबालिग बेटी रात में घर से गायब हो गई थी। रिश्तेदारों के यहां और गांव-खेत में तलाश करने के बाद भी पता नहीं चला। पिता ने गांव के एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। विवेचना के बाद विवेचक ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया।आरोपी जमानत पर था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सिर्फ पीड़िता को गवाह के रूप में पेश किया। अन्य दस्तावेजों की औपचारिक सत्यता स्वीकार कर ली गई थी। पिता, भाई या कोई अन्य चश्मदीद गवाह कोर्ट में पेश नहीं हुआ।पीड़िता ने अदालत में दोनों पूर्व बयानों से इन्कार कर दिया। अदालत ने इस आधार पर उसे सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। रिहाई के बाद आरोपी के जमानतनामे भी निरस्त कर दिए गए।