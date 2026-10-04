Chitrakoot News: मेडिकल स्टोर पर इलाज से बच्चे की बिगड़ी थी हालत

पीड़ित ने बताया कि मेडिकल स्टोर पर दवा बिक्री के साथ मरीजों का इलाज भी किया जाता है। उनके तीन वर्षीय बेटे का इलाज वहीं कराया गया। इलाज के बाद बेटे की हालत बिगड़ गई। संचालक ने जवाब दे दिया।परिजन बच्चे को प्रयागराज के निजी अस्पताल ले गए। वहां कई दिन भर्ती रखने के बाद सुधार हुआ। आरोप है कि संचालक के पास कोई डिग्री नहीं है। संचालक को सीएमओ कार्यालय से नोटिस मिला है। सीएमओ महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। टीम से जांच कराई जाएगी।