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Chitrakoot News: मेडिकल स्टोर पर इलाज से बच्चे की बिगड़ी थी हालत

Sun, 04 Oct 2026 11:34 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sun, 04 Oct 2026 11:34 PM IST
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The child's condition worsened after receiving treatment at a medical store.
मऊ (चित्रकूट)। संकट मोचन नगर निवासी रामलोचन निषाद ने मेडिकल स्टोर संचालक पर अवैध इलाज का आरोप लगाते हुए सीएमओ से शिकायत की है।
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पीड़ित ने बताया कि मेडिकल स्टोर पर दवा बिक्री के साथ मरीजों का इलाज भी किया जाता है। उनके तीन वर्षीय बेटे का इलाज वहीं कराया गया। इलाज के बाद बेटे की हालत बिगड़ गई। संचालक ने जवाब दे दिया।

परिजन बच्चे को प्रयागराज के निजी अस्पताल ले गए। वहां कई दिन भर्ती रखने के बाद सुधार हुआ। आरोप है कि संचालक के पास कोई डिग्री नहीं है। संचालक को सीएमओ कार्यालय से नोटिस मिला है। सीएमओ महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने बताया कि नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। टीम से जांच कराई जाएगी।
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