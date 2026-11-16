Chitrakoot News: बीज पहुंचते ही अफरातफरी, ट्रक पर चढ़े किसान

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बीज लेने की जल्दबाजी में कई किसान ट्रक पर चढ़ गए। सुबह से ही गोदाम पर सैकड़ों किसानों की भीड़ जुटी थी। सीमित मात्रा में बीज पहुंचने से वितरण के दौरान अव्यवस्था की स्थिति बनी रही।केंद्र प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि जिले से सोमवार को 300 क्विंटल गेहूं का बीज आया है। किसानों को पंजीकरण और रकबे के अनुसार बीज वितरित किया जा रहा है। मिरगहनी निवासी बाबादीन, तेरही माफी निवासी अफजल और गोखरही निवासी छोटेलाल ने बताया कि कागजात जमा करने के बावजूद कई दिनों से गोदाम के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन बीज नहीं मिल सका है।किसानों के मुताबिक गेहूं की बोआई का समय होने के कारण बीज के इंतजार में खेतों की तैयारी प्रभावित हो रही है। निजी दुकानों से खरीदारी करनी पड़ सकती है। किसानों ने मांग की कि पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध कराया जाए, ताकि बोआई में देरी न हो।