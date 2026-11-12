Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Chitrakoot News ›   Menstrual hygiene facilities in schools will be inspected.

Chitrakoot News: स्कूलों में माहवारी स्वच्छता सुविधाओं की होगी जांच

Thu, 12 Nov 2026 11:10 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:10 PM IST
विज्ञापन
Menstrual hygiene facilities in schools will be inspected.
चित्रकूट। जिले के 1262 परिषदीय व 124 सरकारी, सहायता प्राप्त व निजी माध्यमिक स्कूलों में छात्राओं के लिए माहवारी स्वच्छता सुविधाओं की स्थिति जांची जाएगी। शिक्षकों की टीमें ब्लॉक व तहसीलवार स्कूलों का निरीक्षण करेंगी और उसकी रिपोर्ट अधिकारियों को सौंपेंगी।
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट के एक मामले में टिप्पणी के बाद शासन से जारी आदेश के तहत सभी स्कूलों की जांच के लिए डीआईओएस व बीएसए प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, कंपोजिट और माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों की टीम गठित करेंगे। जो स्कूलों में जाकर सैनिटरी पैड निर्धारित बायोडीग्रेडेबल, जैव-अनुकूल व कंपोस्ट किए जा सकने वाले मानकों की जांच करेंगे। साथ ही नियमित व आपातकालीन जरूरत के लिए पैड की व्यवस्था, वेंडिंग मशीन या नामित नोडल शिक्षक के माध्यम से वितरण की स्थिति को भी देखेंगे। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सुगम शौचालय, सफाई कर्मियों की तैनाती और वैकल्पिक सफाई व्यवस्था की भी पड़ताल होगी। डीआईओएस रविशंकर ने बताया कि इसके लिए टीमें गठित की जा रही है। जल्द ही सभी स्कूलों की जांच कराई जाएगी।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed