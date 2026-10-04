Chitrakoot News: स्कूल में फर्नीचर की व्यवस्था तत्काल कराने के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sun, 04 Oct 2026 11:47 PM IST
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मानिकपुर (चित्रकूट)। प्राथमिक विद्यालय मानिकपुर-दो के बच्चों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें जमीन पर टाट-पट्टी पर बैठकर पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। जल्द ही वे भी डेस्क-बेंच और कुर्सी पर बैठकर शिक्षा लेंगे।
जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने शनिवार को विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। कक्षाओं में फर्नीचर न देख उन्होंने नाराजगी जताई। प्रधानाचार्या ने बताया कि संसाधनों के अभाव में बच्चे नीचे बैठने को मजबूर हैं।
इस पर डीएम ने तुरंत अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मानिकपुर भारत सिंह को निर्देश दिया कि विद्यालय में फर्नीचर और डस्टबिन की व्यवस्था तत्काल कराई जाए।डीएम ने कहा कि बच्चों को स्वच्छ और सुविधाजनक माहौल देना पहली प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। (संवाद)
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जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने शनिवार को विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। कक्षाओं में फर्नीचर न देख उन्होंने नाराजगी जताई। प्रधानाचार्या ने बताया कि संसाधनों के अभाव में बच्चे नीचे बैठने को मजबूर हैं।
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इस पर डीएम ने तुरंत अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत मानिकपुर भारत सिंह को निर्देश दिया कि विद्यालय में फर्नीचर और डस्टबिन की व्यवस्था तत्काल कराई जाए।डीएम ने कहा कि बच्चों को स्वच्छ और सुविधाजनक माहौल देना पहली प्राथमिकता है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। (संवाद)
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