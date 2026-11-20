Chitrakoot News: गणेश आश्रम मंदिर में बजरंगबली की मूर्ति व शिवलिंग तोड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Fri, 20 Nov 2026 11:09 PM IST
विज्ञापन
चित्रकूट। धर्मनगरी के रामघाट के पास गणेश आश्रम मंदिर में अज्ञात लोगों ने हनुमान जी की मूर्ति व शिवलिंग तोड़कर फेंक दिया। शुक्रवार को जानकारी मिलने पर हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और आक्रोश जताया।
सीतापुर चौकी क्षेत्र में मंदाकिनी किनारे श्मशान के पास स्थित मंदिर में बजरंगबली की मूर्ति और शिवलिंग स्थापित थी। पुजारी रामकृष्ण त्रिपाठी व साबरमल शास्त्री पूजा करने पहुंचे तो हनुमान जी की मूर्ति दो भागों में टूटी मिली और शिवलिंग जमीन पर पड़ी थी। सूचना पर कोतवाल बलराम सिंह व सीतापुर चौकी प्रभारी यदुवेंद्र सिंह पहुंचे और दोनों मूर्तियों को मंदिर के एक किनारे रखवाया।
विहिप के विभाग मंत्री विकास, जिलाध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी, गोरक्षा प्रमुख विमल त्रिपाठी व नगर प्रमुख शिवांक ने आक्रोश व्यक्त करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। पुजारी ने कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। कोतवाल ने बताया कि अराजकतत्वों की तलाश की जा रही है, जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मंदिर में नई मूर्तियां स्थापित कराने का प्रयास किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
सीतापुर चौकी क्षेत्र में मंदाकिनी किनारे श्मशान के पास स्थित मंदिर में बजरंगबली की मूर्ति और शिवलिंग स्थापित थी। पुजारी रामकृष्ण त्रिपाठी व साबरमल शास्त्री पूजा करने पहुंचे तो हनुमान जी की मूर्ति दो भागों में टूटी मिली और शिवलिंग जमीन पर पड़ी थी। सूचना पर कोतवाल बलराम सिंह व सीतापुर चौकी प्रभारी यदुवेंद्र सिंह पहुंचे और दोनों मूर्तियों को मंदिर के एक किनारे रखवाया।
विज्ञापन
विहिप के विभाग मंत्री विकास, जिलाध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी, गोरक्षा प्रमुख विमल त्रिपाठी व नगर प्रमुख शिवांक ने आक्रोश व्यक्त करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। पुजारी ने कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। कोतवाल ने बताया कि अराजकतत्वों की तलाश की जा रही है, जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मंदिर में नई मूर्तियां स्थापित कराने का प्रयास किया जाएगा।
विज्ञापन