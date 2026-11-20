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सीतापुर चौकी क्षेत्र में मंदाकिनी किनारे श्मशान के पास स्थित मंदिर में बजरंगबली की मूर्ति और शिवलिंग स्थापित थी। पुजारी रामकृष्ण त्रिपाठी व साबरमल शास्त्री पूजा करने पहुंचे तो हनुमान जी की मूर्ति दो भागों में टूटी मिली और शिवलिंग जमीन पर पड़ी थी। सूचना पर कोतवाल बलराम सिंह व सीतापुर चौकी प्रभारी यदुवेंद्र सिंह पहुंचे और दोनों मूर्तियों को मंदिर के एक किनारे रखवाया।विहिप के विभाग मंत्री विकास, जिलाध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी, गोरक्षा प्रमुख विमल त्रिपाठी व नगर प्रमुख शिवांक ने आक्रोश व्यक्त करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। पुजारी ने कोतवाली में अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है। कोतवाल ने बताया कि अराजकतत्वों की तलाश की जा रही है, जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। मंदिर में नई मूर्तियां स्थापित कराने का प्रयास किया जाएगा।