Chitrakoot News: शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग
संवाद न्यूज एजेंसी, चित्रकूट Updated Sun, 04 Oct 2026 11:37 PM IST
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चित्रकूट। बरगढ़ थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत सेमरा के जमुनिहा गांव में शॉर्ट सर्किट से एक घर में भीषण आग लग गई। लपटों में सारी गृहस्थी जल गई। ग्रामीणों और दमकल कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
जमुनिहा निवासी गुलाब चंद्र मौर्य पुत्र रघुनंदन मौर्य के घर में करीब 6 बजे अचानक वोल्टेज तेज होने से शॉर्ट सर्किट हो गया। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे घर को चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज थी कि परिवार कुछ बचा नहीं सका। घर में रखा सारा सामान और बिजली के उपकरण जलकर राख हो गए।
आग की लपटें देख आसपास के ग्रामीण दौड़े और बिजली विभाग को सूचना दी और बिजली आपूर्ति बंद कराई। बाद में ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पीड़ित परिवार का काफी नुकसान हो गया। थाना प्रभारी रीता सिंह ने बताया कि जानकारी मिली है। जांच की जाएगी।
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जमुनिहा निवासी गुलाब चंद्र मौर्य पुत्र रघुनंदन मौर्य के घर में करीब 6 बजे अचानक वोल्टेज तेज होने से शॉर्ट सर्किट हो गया। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे घर को चपेट में ले लिया। आग इतनी तेज थी कि परिवार कुछ बचा नहीं सका। घर में रखा सारा सामान और बिजली के उपकरण जलकर राख हो गए।
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आग की लपटें देख आसपास के ग्रामीण दौड़े और बिजली विभाग को सूचना दी और बिजली आपूर्ति बंद कराई। बाद में ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पीड़ित परिवार का काफी नुकसान हो गया। थाना प्रभारी रीता सिंह ने बताया कि जानकारी मिली है। जांच की जाएगी।
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