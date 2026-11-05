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Chitrakoot News: फसल मुआवजे की मांग को लेकर किसानों ने निकाला जुलूस

Thu, 05 Nov 2026 11:48 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 11:48 PM IST
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Farmers held a march demanding compensation for crop losses.
फोटो 05 सीकेटीपी 13 सदर तहसील में प्रदर्शन करते किसान। संवाद
चित्रकूट। उत्तर प्रदेश किसान सभा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने धान की कीमतों में वृद्धि सहित अन्य समस्याओं के निदान के लिए शहर में जुलूस निकाला। तहसील में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित आठ सूत्रीय ज्ञापन दिया।
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प्रदेश उपाध्यक्ष रुद्र प्रसाद मिश्रा ने कहा कि धान की उपज सहकारी समितियों में व बाजार में बेचने पर कम कीमत मिल रही है, जबकि धान की पैदावार करने में किसानों की लागत अधिक लग रही है। इसलिए धान की कीमत बढ़ाई जाए।
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जिला अध्यक्ष विजय कुमार ने कहा कि जमीनी विवादों का समय से निस्तारण नहीं किया जाता है। इससे किसान सरकारी कार्यालयों का चक्कर लगाने को मजबूर हैं। कहा कि बासमती धान का न्यूनतम रेट पांच हजार रुपये किया जाए, बेमौसम बारिश से खराब हुई फसल का मुआवजा दिया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन 18 घंटे बिजली, प्रदेश की बंद चीनी मिलों को तत्काल चालू, गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति कुंतल घोषित किया जाए। इस मौके पर पूनम वर्मा, वीर बहादुर सिंह, राम प्रताप, गणेश, शिव प्रसाद, चंदेश मौजूद रहे।
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