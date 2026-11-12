Chitrakoot News: पेड़ों के नजदीक न लगाएं स्ट्रीट लाइटें

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डीएम ने कहा कि जहां लाइटें लग चुकी हैं, वहां टहनियों की छंटाई कर प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त की जाए। सर्विस रोड पर लगे बिजली के पोलों को चिह्नित स्थान पर शिफ्ट कर लाइनों को भूमिगत करने का एस्टीमेट जल्द तैयार किया जाए। उन्होंने शंभू पेट्रोल पंप तिराहे का निरीक्षण कर सड़क पर हादसों का सबब बने पोलों को प्राथमिकता पर किनारे शिफ्ट कराने को कहा। इस दौरान एडीएम स्वप्निल कुमार यादव, एसडीएम अजय यादव मौजूद रहे।