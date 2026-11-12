Chitrakoot News: डीआईओएस ने बैठक में नदारद प्रधानाचार्यों को दी चेतावनी

ऑनलाइन बैठक में महज 32 विद्यालयों के प्रधानाचार्यों ने ही प्रतिभाग किया। डीआईओएस रविशंकर ने कहा कि वित्तविहीन स्कूलों के प्रिंसिपल न तो ऑनलाइन और न ही भौतिक बैठकों में आते हैं, न ही विभागीय सूचनाएं समय पर देते हैं। इससे जिला प्रशासन के निर्देशों की अवहेलना हो रही है और विभागीय कार्य बाधित हो रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि दोबारा लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी। बताया कि एक जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूरे करने वाले विद्यार्थियों की संख्या मांगी गई थी, जिनका फॉर्म-6 भरवाना अनिवार्य है। साथ ही 18 प्लस कितने विद्यार्थियों के वोटर कार्ड बने हैं, इसकी सूचना भी देनी है।आज होगी द्वितीय चरण की प्रतियोगिताडीआईओएस ने बताया कि युवा मतदाताओं की संख्या वृद्धि और मतदाता जागरूकता के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। शुक्रवार को निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन होगा।