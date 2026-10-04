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Chandauli News: व्यापारी पर हमला कर 1.20 लाख रुपये लूटे

Sun, 04 Oct 2026 01:39 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 01:39 AM IST
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Trader attacked and robbed of 1.20 lakh.
सर पर लगी चोट को दिखाता व्यापारी रतन बरनवाल। संवाद
चहनिया। बलुआ थाना क्षेत्र के बलुआ सराय-रानेपुर मार्ग पर टेढ़की पुलिया के पास शुक्रवार रात बदमाशों ने व्यापारी को लाठी-डंडे से हमला कर 1.20 लाख रुपये लूट लिए। सिर में चोट लगने से व्यापारी घायल हो गया। घटना के बाद बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर रानेपुर की ओर भाग गए। पीड़ित ने बलुआ थाने पहुंचकर तहरीर दी है। वहीं, घटना के बाद व्यापारियों में आक्रोश है।
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बलुआ सराय गांव निवासी रतन बरनवाल चहनिया कस्बे में पतंजलि के थोक व्यापारी हैं। शुक्रवार रात वह सकलडीहा से व्यापारियों से बकाया रकम का तगादा कर बाइक से घर लौट रहे थे। आरोप है कि सराय-रानेपुर मार्ग पर तिराहे से कुछ दूरी पर चार मुंह बांधे बदमाशों ने उनकी बाइक रोक ली। इसके बाद लाठी-डंडे से हमला कर दिया। सिर में चोट लगने से वह सड़क पर गिर पड़े। बदमाशों ने उनके झोले और पर्स में रखे करीब 1.20 लाख रुपये निकाल लिए और रानेपुर की ओर भाग गए।
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किसी तरह बलुआ थाने पहुंचे रतन बरनवाल ने पुलिस को घटना की जानकारी और तहरीर दी। व्यापार मंडल अध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने कहा कि व्यापारियों के साथ हो रही घटनाएं चिंता का विषय हैं। उन्होंने जल्द घटना का खुलासा कर बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रभावी कार्रवाई न होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी। थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है।
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