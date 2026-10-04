Chandauli News: व्यापारी पर हमला कर 1.20 लाख रुपये लूटे

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बलुआ सराय गांव निवासी रतन बरनवाल चहनिया कस्बे में पतंजलि के थोक व्यापारी हैं। शुक्रवार रात वह सकलडीहा से व्यापारियों से बकाया रकम का तगादा कर बाइक से घर लौट रहे थे। आरोप है कि सराय-रानेपुर मार्ग पर तिराहे से कुछ दूरी पर चार मुंह बांधे बदमाशों ने उनकी बाइक रोक ली। इसके बाद लाठी-डंडे से हमला कर दिया। सिर में चोट लगने से वह सड़क पर गिर पड़े। बदमाशों ने उनके झोले और पर्स में रखे करीब 1.20 लाख रुपये निकाल लिए और रानेपुर की ओर भाग गए।किसी तरह बलुआ थाने पहुंचे रतन बरनवाल ने पुलिस को घटना की जानकारी और तहरीर दी। व्यापार मंडल अध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने कहा कि व्यापारियों के साथ हो रही घटनाएं चिंता का विषय हैं। उन्होंने जल्द घटना का खुलासा कर बदमाशों की गिरफ्तारी की मांग की। प्रभावी कार्रवाई न होने पर उन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी। थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। मामले की जांच की जा रही है।